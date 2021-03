“Benvenuta | baby della nostra vita” È nata! Fiocco rosa ? a Uomini e donne | l’annuncio della ex tronista Le prime foto della piccola Anastasia

(Di lunedì 8 marzo 2021) È festa grande per i fan di. Ludovica Valli, amatissimadurante la mattinata dell’8 marzo ha dato alla luce la sua primogenita. Nelle ore precedenti, laha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram personale la primadolcissima nuova arrivata, dedicandole delle bellissime parole parole: “Sei la ragioneesistenza. A te, alla forza dellee alla loro continua rinascita“. La bimba si chiamaLudovica e prende il cognome del papà Gianmaria Di Gregorio. Nel ...

valeriaremondin : @Marysmile92 Benvenuta baby ...adesso inizia il bello ???? ora sarà un po tt concentrato x il gf ma poi dal mattino…

