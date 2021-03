Benno Neumair | l’avvocato | “Notizia della confessione tenuta secretata dalla Procura | crollò dopo il ritrovamento del corpo della madre”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ladiè avvenuta un mese fa, subitoildel cadavere di suaLaura Perselli nell’Adige. Lo ha dettodel giovane bolzanino, Flavio Moccia. “La– ha detto – è avvenutaun forte e intenso crollo psicologico“. Lacomunque non è mai trapelata perché laaveva secretato l’interrogatorio. Moccia ha annunciato che ora ci sarà un incidente probatorio per stabilire la capacità di intendere e volere di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : Benno Neumair ha confessato l'uccisione dei suoi genitori Laura Perselli e Peter Neumair. Lo comunica la procura di… - repubblica : Bolzano, Benno Neumair confessa di aver ucciso i suoi genitori: Laura Perselli e Peter Neumair erano scomparsi il 4… - repubblica : ?? Bolzano, Benno Neumair ha confessato l'omicidio dei suoi genitori. La procura ha rivelato il contenuto degli inte… - tuttoway : RT @fattoquotidiano: Benno Neumair, il crollo dopo il ritrovamento del corpo di Laura Perselli: “La mia mamma non c’è più”. Così ha deciso… - ilfattovideo : Benno Neumair, l’avvocato: “È crollato dopo il ritrovamento del corpo della madre, notizia tenuta secretata dalla P… -

Ultime Notizie dalla rete : Benno Neumair

DALLA NOSTRA INVIATA A BOLZANOè crollato dopo il ritrovamento del corpo della madre , Laura Perselli . Un fatto che ha avuto in lui "l'effetto di una dissoluzione, di schianto, di tutte le difese di negazione e di ...BOLZANO -ha confessato di aver ucciso i suoi genitori Laura Perselli e Peter. Ha ammesso i fatti un mese fa, subito dopo il ritrovamento del cadavere di sua madre che ha causato "un forte ...08 marzo 2021 a. a. a. Alla fine Benno Neumair è crollato e ha confessato tutto, ovvero di aver ucciso i suoi genitori, Laura Perselli e Peter Neumair. La salma del padre non è infatti ancora stata ...Benno Neumair avrebbe aggredito e strangolato fino a ucciderlo con una corda prima il padre e poi avrebbe atteso il rientro in casa della madre e ...