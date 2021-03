Benno Neumair ha confessato di aver ucciso il padre e la madre

(Di lunedì 8 marzo 2021)hal’omicidio dei suoi genitori, Laura Perselli e Peter: lo ha comunicato la procura di Bolzano (foto dal web)hadisuae suo, Laura Perselli e Peter, scomparsi il 4 gennaio scorso. La comunicazione è arrivata dalla Procura di Bolzano, a seguito della desecretazione dei verbali dei due interrogatori, durante i quali l’uomo, assieme ai suoi avvocati, ha ammesso di essere lui il responsabile del delitto. La Procura ha richiesto l’incidente probatorio riguardo la capacità di intendere e volere di, che attualmente è in carcere a Bolzano. Inoltre i magistrati ...

Advertising

repubblica : ?? Bolzano, Benno Neumair ha confessato l'omicidio dei suoi genitori. La procura ha rivelato il contenuto degli inte… - fattoquotidiano : Bolzano, Benno Neumair ha confessato ai pm l’omicidio dei genitori. La procura chiede di sottoporlo a perizia psich… - MediasetTgcom24 : Coppia scomparsa a Bolzano, Benno Neumair confessa l'omicidio dei genitori #bennoneumair - ComGrazia : RT @chilhavistorai3: +++ Benno Neumair ha confessato di aver ucciso i genitori Peter e Laura. La procura di #Bolzano ha richiesto al gip l'… - SatiriCaZz : Benno Neumair (Bz) ha confessato l'omicidio dei suoi genitori. Benno... Ma non benissimo. -

Ultime Notizie dalla rete : Benno Neumair

Coppia scomparsa a Bolzano.ha confessato di aver ucciso i genitori, Laura Perselli e Peter. Lo ha comunicato la Procura di Bolzano , desecretando i verbali dei due interrogatori, in cui l'indagato, insieme ...arrivata la tanto attesa svolta nel caso di Bolzano:ha confessato l'uccisione dei suoi genitori, Laura Perselli e Peter. Come riportano diverse testate, a partire dal Corriere della Sera, la conferma è arrivata dalla Procura di ...La Procura ha chiesto l’incidente probatorio per valutarne la capacità di intendere e volere. Benno Neumair ha confessato l'uccisione dei suoi genitori Laura Perselli e Peter Neumair. La Procura ha fa ..."Sono stato io, ho ammazzato i miei genitori". Benno Neumair, il giovane di Bolzano sospettato di aver ammazzato sua madre Laura Perselli e suo padre Peter Neumair e di aver buttato i corpi nell'Adige ...