Beautiful anticipazioni oggi 8 marzo | Hope alla disperata ricerca di uno stilista!

Leggi su solodonna

(Di lunedì 8 marzo 2021)per la puntata di, 82021:di uno stilista, Liam e Steffy si recano da Vinny, Liam è profondamente preoccupato per. Nella puntata didiin onda alle 13.40 su Canale 5,di uno stilista per la sfida con Steffy, Liam e Steffy si recano da Vinny per avere chiarimenti su Thomas Articolo completo: dal blog SoloDonna