Beautiful | anticipazioni italiane | LIAM chiede a HOPE di sposarlo ma pone delle condizioni Ecco quali

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, i fan della soap americana dovranno fare attenzione a quello che innescherà una provocazione di Thomas Forrester (Matthew Atkinson) fatta a LIAM Spencer (Scott Clifton). Oltre ad avvicinarsi a Zoe Buckingham (Kiara Barnes) per tentare di fare ingelosire HOPE Logan (Annika Noelle), il figlio maggiore di Ridge (Thorsten Kaye) farà infatti leva sulla fatto che LIAM non abbia ancora chiesto alla ragazza di sposarlo, nonostante siano passati diversi mesi dal ritrovamento della piccola Beth. Parole che genereranno diverse reazioni… Beautiful, news: Thomas provoca HOPE Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando, nel bel mezzo di una discussione, Thomas dirà a LIAM che non ...

