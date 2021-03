Beautiful anticipazioni: Hope assume Thomas, Liam vuole smascherarlo (Di lunedì 8 marzo 2021) Matthew Atkinson Thomas (Matthew Atkinson) è sempre più protagonista delle trame di Beautiful e intorno a lui ruotano i comportamenti e le decisioni di gran parte degli altri personaggi della soap. Oltre ad aver causato la rottura tra Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang), il giovane Forrester è braccato da Liam (Scott Clifton), che vuole smascherarlo con l’aiuto di Zoe (Kiara Barnes); intanto, però, Thomas viene assunto da Hope (Annika Noelle), con conseguenti malumori. I dettagli nelle anticipazioni delle puntate in onda da domani fino a domenica su Canale 5. Beautiful: anticipazioni da lunedì 8 a domenica 14 marzo 2021 Brooke mette in guardia Hope dalle intenzioni di ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 8 marzo 2021) Matthew Atkinson(Matthew Atkinson) è sempre più protagonista delle trame die intorno a lui ruotano i comportamenti e le decisioni di gran parte degli altri personaggi della soap. Oltre ad aver causato la rottura tra Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang), il giovane Forrester è braccato da(Scott Clifton), checon l’aiuto di Zoe (Kiara Barnes); intanto, però,viene assunto da(Annika Noelle), con conseguenti malumori. I dettagli nelledelle puntate in onda da domani fino a domenica su Canale 5.da lunedì 8 a domenica 14 marzo 2021 Brooke mette in guardiadalle intenzioni di ...

