BEAUTIFUL | anticipazioni dal 14 al 20 marzo 2021

Leggi su tvsoap

(Di martedì 9 marzo 2021)settimanali puntateda domenica 14 a sabato 20: Brooke non crede che il figlio di Ridge sia cambiato, anzi è convinta che sia sempre ossessionato dalla figlia. Brooke non riesce a convincere Hope a non far tornare Thomas a lavorare con lei. Hope, pur tra mille incertezze, conferma anche Zoe in passerella, anche se il male che le ha fatto non sarà mai dimenticato. Le voci del rapporto tra Zoe e Thomas arrivano fino all’orecchio di Carter. Steffy spiega a Brooke come Liam le abbia chiesto di riprendere Zoe nell’azienda, per spiare Thomas nel comportamento che terrà con Hope. Thomas ringrazia la famiglia per il sostegno e la fiducia che gli hanno dato, ma soprattutto ringrazia Hope per averlo fatto tornare nella sua vita. Steffy, Brooke, Wyatt e Liam sono a conoscenza di un piano in cui ...