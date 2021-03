Battipaglia, incendio all’alba: donna muore dopo aver salvato marito e moglie (Di lunedì 8 marzo 2021) Battipaglia. Un incendio è divampato all’interno di una villetta situata in via Padova. Una donna è morta nel tentativo di salvare dalle fiamme una coppia di coniugi. I fatti all’alba, intorno alle 5, a Battipaglia. A provocare l’incendio il malfunzionamento di una stufa a Gpl L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 marzo 2021). Unè divampato all’interno di una villetta situata in via Padova. Unaè morta nel tentativo di salvare dalle fiamme una coppia di coniugi. I fatti, intorno alle 5, a. A provocare l’il malfunzionamento di una stufa a Gpl L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

