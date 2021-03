Basket, i migliori italiani della ventunesima giornata di Serie A. Fabio Mian MVP, Belinelli sempre fondamentale per Bologna (Di lunedì 8 marzo 2021) La ventunesima giornata di Serie A Basket 2020-2021 è stata contraddistinta dalle sorprese e ha visto i cestisti italiani particolarmente sugli scudi. Nel primo match in programma, ove il fanalino di coda Varese ha battuto un top team quale la Dinamo Sassari, brilla un Michele Ruzzier che ha contribuito al successo dei lombardi con 17 punti. Losing effort, invece, per Marco Spissu, il quale, con una prestazione da 19 punti, 5 assist e 4 recuperi, è stato il migliore tra gli isolani. La Virtus Bologna ha esultato nel big match contro la Reyer Venezia e un grande contributo alla causa delle V-Nere è arrivato da Marco Belinelli, autore di 19 punti di cui 15 dalla lunetta, e da Amedeo Tessitori, che ha segnato 11 punti e catturato 7 rimbalzi. I lagunari devono consolarsi ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Ladi2020-2021 è stata contraddistinta dalle sorprese e ha visto i cestistiparticolarmente sugli scudi. Nel primo match in programma, ove il fanalino di coda Varese ha battuto un top team quale la Dinamo Sassari, brilla un Michele Ruzzier che ha contribuito al successo dei lombardi con 17 punti. Losing effort, invece, per Marco Spissu, il quale, con una prestazione da 19 punti, 5 assist e 4 recuperi, è stato il migliore tra gli isolani. La Virtusha esultato nel big match contro la Reyer Venezia e un grande contributo alla causa delle V-Nere è arrivato da Marco, autore di 19 punti di cui 15 dalla lunetta, e da Amedeo Tessitori, che ha segnato 11 punti e catturato 7 rimbalzi. I lagunari devono consolarsi ...

