Basket femminile | Schio vince la Coppa Italia | Venezia sconfitta in finale

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ladiva ancora una volta a. Si tratta del dodicesimo trionfo per la squadra veneta, che ha avuto la meglio nel derby dicon il risultato di 55-69. Unache si è decisa in particolar modo nel secondo quarto, in cui il parziale di 9-18 ha indirizzato l’incontro dopo l’intervallo più lungo. Tra le due squadre più forti del panoramain questo momento, però, stasera non c’è stata storia e la Famila ha avuto la meglio senza problemi della Reyer. Il duello ora si rinnova in campionato. IL RACCONTO DEL MATCH – Primo quarto molto equilibrato: 15-16 il parziale in favore di, trascinata da una Sandrine Gruda devastante. Sarà lei poi con 22 punti e 5 rimbalzi a decidere di fatto ...