Basket: All Star Game, Curry vince la gara del tiro da tre (Di lunedì 8 marzo 2021) Atlanta, 8 mar. - (Adnkronos) - Il playmaker dei Golden State Warriors Stephen Curry grande protagonista della notte dell'All-Star Game Nba. Il due volte Mvp ha realizzato una prova sensazionale nella gara del tiro da tre punti, conquistando la sua seconda vittoria in carriera dopo quella nel 2015 con una rimonta all'ultimo respiro ai danni di Mike Conley, che nel round finale aveva realizzato ben 27 punti. Dopo una partenza lenta, Curry ha preso ritmo nel secondo carrello e ha cambiato marcia negli ultimi due riuscendo a salire a quota 28 e superare sul filo di lana il playmaker degli Utah Jazz. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Atlanta, 8 mar. - (Adnkronos) - Il playmaker dei Golden State Warriors Stephengrande protagonista della notte dell'All-Nba. Il due volte Mvp ha realizzato una prova sensazionale nelladelda tre punti, conquistando la sua seconda vittoria in carriera dopo quella nel 2015 con una rimonta all'ultimo respiro ai danni di Mike Conley, che nel round finale aveva realizzato ben 27 punti. Dopo una partenza lenta,ha preso ritmo nel secondo carrello e ha cambiato marcia negli ultimi due riuscendo a salire a quota 28 e superare sul filo di lana il playmaker degli Utah Jazz.

