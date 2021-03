Barriere architettoniche: la cultura che non rende free (Di lunedì 8 marzo 2021) L’Italia è piena di cultura, arte, storia, paesaggi ma purtroppo anche di Barriere architettoniche. Ad oggi sono molte, forse troppe, le strutture che non permettono al disabile, che sia non vedente, non udente o che sia su una sedia a rotelle, di poter apprezzare del patrimonio culturale che abbiamo. L’accessibilità non è per tutti? Alcune Leggi su periodicodaily (Di lunedì 8 marzo 2021) L’Italia è piena di, arte, storia, paesaggi ma purtroppo anche di. Ad oggi sono molte, forse troppe, le strutture che non permettono al disabile, che sia non vedente, non udente o che sia su una sedia a rotelle, di poter apprezzare del patrimoniole che abbiamo. L’accessibilità non è per tutti? Alcune

Advertising

periodicodaily : Barriere architettoniche: la cultura che non rende free #barrierearchitettoniche #cultura - espressione24 : Avezzano: È vasto, nonostante circa 2 milioni di minori entrate a causa della pandemia, l’elenco dei lavori in prog… - kingoftheheart : Ma chi dovrebbe proteggerle, chi dovrebbe difendere dove sono? ??. Le vere barriere non sono quelle architettoniche,… - InformazioneOg : #Superbonus 110% e tolleranza del 2%, desta continui dubbi ed è in continuo aggiornamenti in particolare sugli inte… - SoniaLaVera : RT @GiulioCentemero: I ragazzi dell’istituto Vanoni avranno l’opportunità unica di partecipare ad un progetto per l’eliminazione delle barr… -