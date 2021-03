Bari, terrorismo islamico: stragi di Parigi, arrestato 36enne L'algerino è già in carcere (Di lunedì 8 marzo 2021) Al 36enne algerino, già in carcere a Bari, per reati analoghi, è stata notificata un’altra ordinanza. Ritenuto affiliato ad organizzazioni pro Isis è considerato componente di una cellula che fiancheggiò gli attentatori del Bataclan e dello Stade de France. Le stragi terroristiche del 2015 in Francia suscitarono cordoglio e sdegno in tutto il mondo. L'articolo Bari, terrorismo islamico: stragi di Parigi, arrestato 36enne <small class="subtitle">L'algerino è già in carcere</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 8 marzo 2021) Al, già in, per reati analoghi, è stata notificata un’altra ordinanza. Ritenuto affiliato ad organizzazioni pro Isis è considerato componente di una cellula che fiancheggiò gli attentatori del Bataclan e dello Stade de France. Leterroristiche del 2015 in Francia suscitarono cordoglio e sdegno in tutto il mondo. L'articolodi L'è già in proviene da Noi Notizie..

