(Di lunedì 8 marzo 2021) La Polizia hato un provvedimento didi indiziato di delitto nei confronti di undi 36 anni, Athmane Touami, alias Tomi Mahraz, che si trovava già in carcere. Il reato contestato è di partecipazione ad organizzazione terroristica. Le indagini hanno accertato la sua diretta attività di supporto agli autori degli attentati terroristici del teatro, Stade de France e degli attacchi armati concentrati nella I, X e XI arrondissement, avvenuti a Parigi il 13 novembre 2015. In particolare l’uomo avrebbe garantito la disponibilità di documenti contraffatti agli attentatori.L’uomo appartiene all'IsisL'uomo, secondo quanto accertato dagli investigatori del Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Esterno della Polizia e dalla Digos di ...

Advertising

zazoomblog : Bari notifica di fermo per cittadino algerino coinvolto nell’attentato al Bataclan - #notifica #fermo #cittadino… - SkyTG24 : Bari, notifica di fermo per cittadino algerino coinvolto nell’attentato al Bataclan -

Ultime Notizie dalla rete : Bari notifica

L'indagato era in carcere, sarebbe uscito a giugno Il 36enne era già detenuto nel carcere dinell'ambito di un altro procedimento, con data prevista di scarcerazione il 19 giugno 2021. Le ...Per questo la Procura diha presentato ricorso in Cassazione contro le ordinanze del Riesame ... Da mercoledì, dopo ladell'ordinanza di annullamento dell'interdizione, il dg Migliore ha ...Athmane Touami, 36 anni, avrebbe fornito documenti falsi e supporto al gruppo musulmano radicale artefice degli attentati parigini del 2015 ...Un algerino di 36 anni, Athmane Touami, alias Tomi Mahraz, è stato destinatario di un provvedimento di fermo per il reato di partecipazione ad organizzazione terroristica ...