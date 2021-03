Bari | fermato cittadino algerino sospettato di aver partecipato alle stragi di Parigi nel 2015

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il provvedimento di fermo per l’uomo, di 36 anni, è scattato per il reato di partecipazione ad organizzazione terroristica

repubblica : Isis, fermato a Bari 36enne algerino: partecipò alla strage del Bataclan: L'uomo, secondo quanto accertato dagli in… - poliziadistato : Bari, fermato cittadino algerino per terrorismo internazionale. Indagini #Digos e #antiterrorismo #dcpp hanno acce… - fattoquotidiano : Terrorismo, fermato a Bari un 36enne algerino: “Prese parte alla strage del Bataclan” - StraNotizie : Isis, fermato a Bari 36enne algerino: è accusato di aver partecipato alla strage del Bataclan… - sardanews : Terrorismo:fermato algerino a Bari,supporto per strage Bataclan -

Ultime Notizie dalla rete : Bari fermato

Ilera già detenuto nel carcere diper un documento falso (era stato per questo condannato alla pena di due anni di reclusione) nell'ambito di un altro procedimento, con data prevista di ...Isis a? L'uomo, secondo quanto accertato dagli investigatori del Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Esterno della Polizia e dalla Digos di, è ritenuto appartenente ...Attentato al Bataclan, fermato un 36enne algerino a Bari. Cronaca - L'uomo, secondo quanto accertato dagli investigatori, appartiene all’Isis ...Un ragazzo di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri ieri sera nel centro storico di Modugno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo ...