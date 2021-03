Bari, arrestato algerino: è un terrorista dell’Isis coinvolto nella strage del Bataclan (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar – In Europa ci sono ancora terroristi dell’Isis coinvolti nei terribili attentati che nel 2015 colpirono il cuore di Parigi. Uno di questi jihadisti si trovava in Italia, a Bari. Un algerino di 36 anni è stato infatti arrestato oggi dalla polizia nel capoluogo pugliese, per il reato di partecipazione ad organizzazione terroristica. Le indagini hanno accertato che il 36enne algerino svolse una diretta attività di supporto agli autori degli attentati al teatro Bataclan, allo Stade de France a Saint-Denis e agli altri attacchi avvenuti il 13 novembre 2015 a Parigi. Il nordafricano fermato a Bari avrebbe garantito la disponibilità di documenti contraffatti. Uno spietato e cinico “spacciatore” di documenti falsi? Non solo, perché stando a quanto accertato dagli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar – In Europa ci sono ancora terroristicoinvolti nei terribili attentati che nel 2015 colpirono il cuore di Parigi. Uno di questi jihadisti si trovava in Italia, a. Undi 36 anni è stato infattioggi dalla polizia nel capoluogo pugliese, per il reato di partecipazione ad organizzazione terroristica. Le indagini hanno accertato che il 36ennesvolse una diretta attività di supporto agli autori degli attentati al teatro, allo Stade de France a Saint-Denis e agli altri attacchi avvenuti il 13 novembre 2015 a Parigi. Il nordafricano fermato aavrebbe garantito la disponibilità di documenti contraffatti. Uno spietato e cinico “spacciatore” di documenti falsi? Non solo, perché stando a quanto accertato dagli ...

Advertising

Adnkronos : #Isis, arrestato algerino a #Bari: coinvolto in strage #Bataclan - vel8206 : RT @Davide38296157: Isis, risorsa algerina arrestata a Bari: coinvolto in strage Bataclan - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Chi è l'algerino arrestato arrestato a Bari. Dai legami con gli attentatori del Bataclan al precedente arresto https://t.co… - Nunzio49872412 : RT @Davide38296157: Isis, risorsa algerina arrestata a Bari: coinvolto in strage Bataclan - Borderline_24 : #Isis, #Terrorista arrestato a #Bari stava per essere scarcerato: si muoveva con documenti falsi… -