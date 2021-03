Barcellona, Jordi Cruijff nega il suo ingresso nel nuovo asset dirigenziale (Di lunedì 8 marzo 2021) Jordi Cruijff ha negato di aver preso contatti con il nuovo presidente del Barcellona, Joan Laporta, per entrare a far parte dell’asset dirigenziale del club catalano dopo le elezioni che hanno sancito la vittoria dell’ex storico numero uno della società blaugrana. Il figlio del grande Johan ha negato la notizia di una sua imminente trasferta verso la città spagnola per poter trovare un accordo: “Nego la notizia della mia trasferta di mercoledì, sarò in ritiro. Per ora non ho avuto contatti con il Barca e qualunque cosa accadrà sarà sempre con l’approvazione dello Shenzhen Kaisa Group. Non posso confermare nulla, perché non ho impegno con nessuno. Quando vedremo com’è la situazione economica e organizzativa del club, prenderemo le decisioni. ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021)hato di aver preso contatti con ilpresidente del, Joan Laporta, per entrare a far parte dell’del club catalano dopo le elezioni che hanno sancito la vittoria dell’ex storico numero uno della società blaugrana. Il figlio del grande Johan hato la notizia di una sua imminente trasferta verso la città spagnola per poter trovare un accordo: “Nego la notizia della mia trasferta di mercoledì, sarò in ritiro. Per ora non ho avuto contatti con il Barca e qualunque cosa accadrà sarà sempre con l’approvazione dello Shenzhen Kaisa Group. Non posso confermare nulla, perché non ho impegno con nessuno. Quando vedremo com’è la situazione economica e organizzativa del club, prenderemo le decisioni. ...

