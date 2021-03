Barbara Palombelli | l’ira della famiglia di Luigi Tenco | la lettera contro il monologo della Palombelli | “Ha banalizzato un fatto grave”

(Di lunedì 8 marzo 2021) No, ildial Festival di Sanremo 2021 non è stato un valore aggiunto ma un discorso sterile, di luoghi comuni e per certi versi inopportuni che anziché rendere omaggio alle donne ne ha pennellato un quadro di circostanze, capace di venir meno ad un obiettivo di per sé avulso. Tra le parolesi è poi fatta notare quella frase, parlando di: “Pensate che, giocando con una pistola, proprio qui ha trovato la morte“. Come se, un drammatico suicidio, si potesse avvalere di leggerezza e potesse essere ridotto ai minimi termini di un “incidente”, un dannato incidente durante un gioco. Chi davanti a queste parole si è ...

stanzaselvaggia : Il disastroso Sanremo di Barbara Palombelli nel festival dei maschi, che chiama le donne per auto-assolversi. Ne ho… - fanpage : Il monologo di Barbara Palombelli a #Sanremo2021 ha profondamente indignato la famiglia di Luigi Tenco - ZZiliani : Ora che sappiamo che Barbara #Palombelli è il simbolo mondiale della ribellione femminile e che tutto è cambiato pe… - marypercaso : RT @gondra_one: 'Signora Barbara palombelli...Voglia, dunque, accettare il nostro totale fastidio e rifiuto al Suo 'grandissimo abbraccio a… - gondra_one : 'Signora Barbara palombelli...Voglia, dunque, accettare il nostro totale fastidio e rifiuto al Suo 'grandissimo abb…

Forum,sbotta in diretta: 'Questa è una vera manfrina' Oggi si celebra la festa delle donne . E in Tv un po' tutti i conduttori stanno celebrando questo giorno molto speciale....La famiglia di Luigi Tenco non ha gradito il monologo di. La conduttrice di Forum è intervenuta nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2021 . Nel suo monologo, nel quale incoraggiava le donne a lottare per la propria ...No, il monologo di Barbara Palombelli al Festival di Sanremo 2021 non è stato un valore aggiunto ma un discorso sterile, di luoghi comuni e per certi versi inopportuni che anziché rendere omaggio alle ...Barbara Palombelli attaccata dalla famiglia Tenco: "Fatte gravi affermazioni" Nella serata di Sanremo 2021 del venerdì Barbara Palombelli, sul palco del ...