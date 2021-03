Barbara D’Urso riparte dalla politica | il duro attacco subito

Leggi su kronic

(Di lunedì 8 marzo 2021) Laa quanto pare riesce a dividere anche l’affezionato pubblico di, a quanto pare i suoi fan non hanno gradito(Gettyimages)La signora della domenicarecentemente ha fatto parlare molto di se. Il cambio del palinsesto Mediaset ha scatenato i suoi haters sui social, che sembravano godere del fatto che non avrebbero più visto lanelle domeniche di Canale 5. Non saranno stati contenti dunque del comunicato rilasciatostessa Mediaset in cui veniva definita meglio questa scelta, specificando comesia ancora di più la protagonista indiscussa della domenica. Sono tante le persone che hanno gioito di questa notizia, dati i milioni di ...