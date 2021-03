Bansky all'asta, il quadro in vendita per raccogliere fondi per gli ospedali: l'omaggio al personale sanitario (Di lunedì 8 marzo 2021) Banksy 'si mette in moto' per gli ospedali: metterà all'asta il dipinto del Southampton Hospital per raccogliere fondi per il servizio sanitario nazionale britannico . l'artista di strada britannico ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 marzo 2021) Banksy 'si mette in moto' per gli: metterà all'il dipinto del Southampton Hospital perper il servizionazionale britannico . l'artista di strada britannico ...

