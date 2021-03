Banksy vende la sua opera da 3,5 milioni di sterline per aiutare il personale sanitario (Di lunedì 8 marzo 2021) L’artista britannico Banksy punta a raccogliere oltre tre milioni di sterline per il sistema sanitario britannico (Nhs) mettendo all’asta un suo quadro come “omaggio universale” al personale degli ospedali del Paese impegnato nella lotta al coronavirus. Secondo quanto riporta la Bbc, il quadro - denominato ‘Game Changer’ - era apparso nel Southampton General Hospital durante la prima ondata della pandemia e Banksy ha deciso di vendere al miglior offerente la tela originale, mentre una riproduzione dell’opera rimarrà nell’ospedale. Il quadro, che è stato valutato in 2,5-3,5 milioni di sterline dalla casa d’aste Christie’s, mostra un bambino che gioca con dei pupazzi supereroi ma preferisce quello di un’infermiera con ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) L’artista britannicopunta a raccogliere oltre trediper il sistemabritannico (Nhs) mettendo all’asta un suo quadro come “omaggio universale” aldegli ospedali del Paese impegnato nella lotta al coronavirus. Secondo quanto riporta la Bbc, il quadro - denominato ‘Game Changer’ - era apparso nel Southampton General Hospital durante la prima ondata della pandemia eha deciso dire al miglior offerente la tela originale, mentre una riproduzione dell’rimarrà nell’ospedale. Il quadro, che è stato valutato in 2,5-3,5didalla casa d’aste Christie’s, mostra un bambino che gioca con dei pupazzi supereroi ma preferisce quello di un’infermiera con ...

