Bancarotta fraudolenta, arrestato il fondatore di Cepu: “Società divenute bare fiscali” (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar – Francesco Polidori, fondatore di Cepu, è stato arrestato stamani dalla guardia di finanza nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma su una Bancarotta fraudolenta. La Gdf ha effettuato un sequestro preventivo per 28 milioni di euro. Nell’inchiesta sono coinvolti sei persone, ritenute responsabili – a vario titolo – di auto-riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Le quote di Cepu sono finite sotto sequestro, insieme a disponibilità finanziarie e immobili, tra i quali lo stabile dove ha sede un’università telematica. Le indagini vertono sui fallimenti di due importanti Società, ritenute “bare fiscali che sono state portate a fallimento con un passivo complessivo di oltre 180 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar – Francesco Polidori,di, è statostamani dalla guardia di finanza nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma su una. La Gdf ha effettuato un sequestro preventivo per 28 milioni di euro. Nell’inchiesta sono coinvolti sei persone, ritenute responsabili – a vario titolo – di auto-riciclaggio e sottrazioneal pagamento delle imposte. Le quote disono finite sotto sequestro, insieme a disponibilità finanziarie e immobili, tra i quali lo stabile dove ha sede un’università telematica. Le indagini vertono sui fallimenti di due importanti, ritenute “che sono state portate a fallimento con un passivo complessivo di oltre 180 ...

