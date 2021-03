Bancarotta: arresto fondatore Cepu, evasione fiscale per 140 mln (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Ammonta a 140 milioni di euro il valore dell'evasione fiscale accertata dagli inquirenti nell'ambito dell'indagine per Bancarotta condotta dalla Procura di Roma che ha portato all'arresto di Francesco Polidori, fondatore di Cepu, finito ai domiciliari. Nel corso delle indagini, condotte dai finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e coordinate dal procuratore aggiunto Rodolfo Sabelli, sono emersi debiti per 180 milioni di euro. Per il gip, Polidori “cagionava con dolo o comunque per effetto di operazioni dolose il fallimento della società omettendo scientemente e sistematicamente il pagamento delle imposte dirette, delle ritenute previdenziali ai dipendenti e collaboratori e dell'Iva, dal 2000 sino alla declatoria di fallimento, tanto che Equitalia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Ammonta a 140 milioni di euro il valore dell'accertata dagli inquirenti nell'ambito dell'indagine percondotta dalla Procura di Roma che ha portato all'di Francesco Polidori,di, finito ai domiciliari. Nel corso delle indagini, condotte dai finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e coordinate dal procuratore aggiunto Rodolfo Sabelli, sono emersi debiti per 180 milioni di euro. Per il gip, Polidori “cagionava con dolo o comunque per effetto di operazioni dolose il fallimento della società omettendo scientemente e sistematicamente il pagamento delle imposte dirette, delle ritenute previdenziali ai dipendenti e collaboratori e dell'Iva, dal 2000 sino alla declatoria di fallimento, tanto che Equitalia ...

