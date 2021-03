Bagnoli Irpino | il comune tra i beneficiari del progetto “Giovani in Comune”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIldiè rientrato tra idelin” che vede come protagonista il Forum deidi, che con il loro“Futurinforma” si sono aggiudicati il primo posto con punteggio di 76/100. Ilpresentato dai ragazzi del forum comprende innanzitutto la volontà di innescare dei processi di impegno civile verso la comunità bagnolese. “L’obiettivo che ci siamo posti sarà quello di stimolare nuove competenze nellegenerazioni, rafforzare il territorio, nonché incoraggiare anche la creatività e l’educazione alla cultura”, affermano ...

