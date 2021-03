Badante salva due anziani dall’incendio scoppiato nella loro casa ma muore: proclamato il lutto cittadino (Di lunedì 8 marzo 2021) Una donna di 57 anni è morta in un rogo scoppiato nell’abitazione dei due anziani dei quali si prendeva cura. Prima di morire è però riuscita, con un gesto eroico, a portarli in salvo Ha sacrificato la sua vita per mettere in salvo due anziani da un incendio divampato nella loro abitazione. Per la 57enne L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 8 marzo 2021) Una donna di 57 anni è morta in un rogonell’abitazione dei duedei quali si prendeva cura. Prima di morire è però riuscita, con un gesto eroico, a portarli in salvo Ha sacrificato la sua vita per mettere in salvo dueda un incendio divampatoabitazione. Per la 57enne L'articolo NewNotizie.it.

