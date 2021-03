Badante morta a Battipaglia, la denuncia delle domestiche: “Noi viviamo il dramma di Natalia tutti i giorni” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Il coraggio che ha dimostrato Natalia stamattina, riuscendo a salvare i suoi datori di lavoro, deve essere un caso eccezionale. Ciò che le è accaduto non ha niente a che fare con la pandemia. In qualunque momento lei avrebbe dimostrato questo coraggio”. Sono le parole di Maria Rosaria Nappa, segretaria generale della Filcams – Cgil L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) “Il coraggio che ha dimostratostamattina, riuscendo a salvare i suoi datori di lavoro, deve essere un caso eccezionale. Ciò che le è accaduto non ha niente a che fare con la pandemia. In qualunque momento lei avrebbe dimostrato questo coraggio”. Sono le parole di Maria Rosaria Nappa, segretaria generale della Filcams – Cgil L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Una donna di 57 anni è morta in un incendio in un'abitazione a Battipaglia. Lavorava come badante per due coniugi d… - gmurz : RT @Lucrezi97533276: La badante bulgara di 57 anni, che è morta per salvare i due anziani ,di cui si sentiva responsabile . Anche lei è una… - Devabole : RT @Lucrezi97533276: La badante bulgara di 57 anni, che è morta per salvare i due anziani ,di cui si sentiva responsabile . Anche lei è una… - FridaeArtemisia : RT @greygooseonice: Natalia Dimitrova Beliova, 57 anni, bulgara Professione badante È morta oggi #8Marzo a Battipaglia nell’incendio che è… - hfsnhl : RT @greygooseonice: Natalia Dimitrova Beliova, 57 anni, bulgara Professione badante È morta oggi #8Marzo a Battipaglia nell’incendio che è… -