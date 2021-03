Avanti Un Altro anticipazioni nuova stagione: Paolo Bonolis da record (Di lunedì 8 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Oggi prenderà il via la nuova stagione di Avanti un Altro. Ma quali sono le anticipazioni? Giusto entrare nel dettaglio e nello specifico. Oggi è il grande giorno del ritorno di Avanti un Altro. Un ritorno che è davvero molto atteso. Il programma manca infatti sul piccolo schermo da tantissimo tempo, più precisamente da prima Leggi su youmovies (Di lunedì 8 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Oggi prenderà il via ladiun. Ma quali sono le? Giusto entrare nel dettaglio e nello specifico. Oggi è il grande giorno del ritorno diun. Un ritorno che è davvero molto atteso. Il programma manca infatti sul piccolo schermo da tantissimo tempo, più precisamente da prima

Advertising

borghi_claudio : @Sbiriguda3 @aphrodya1 Guardi che nel dibattito sulla fiducia Draghi ha detto una cosa, io gli ho risposto che non… - robersperanza : Grazie a tutti i medici specializzandi del nostro Paese che hanno unitariamente sottoscritto l’intesa con governo e… - MFinestri : @marsigatto vedremo, non aggiungo altro, solo che stiamo andando avanti per inerzia, stiamo rotolandoci avanti per inerzia. - mikasneck : stasera ricomincia avanti un altro k bll - TheItalianTimes : Torna da stasera su #Canale5 il programma di #paolobonlis #Avantiunaltro2021, tra i personaggi del salottino c'è… -