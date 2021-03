ATP 250 Santiago: Marco Cecchinato eliminato all’esordio da Facundo Bagnis (Di lunedì 8 marzo 2021) Si ferma all’esordio l’avventura di Marco Cecchinato all’ATP 250 di Santiago. L’azzurro è stato sconfitto in rimonta dall’argentino Facundo Bagnis con il punteggio di 6(4)-7 6-2 6-3. Il tennista palermitano dopo un primo set convincente ha lasciato spazio all’avversario che è riuscito ad imporre il proprio gioco. Primo set molto equilibrato con Cecchinato che è costretto ad annullare una palla break all’avversario nel secondo game, salvo vedersi restituire il “favore” dall’avversario nel quinto (2-3). Il gioco prosegue senza troppi sussulti con entrambi i tennisti che non soffrono mai al servizio. L’unico finale possibile per un parziale così equilibrato non può che essere il tie-break. Anche in questa circostanza è il servizio a fare la differenza fino al settimo ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Si fermal’avventura diall’ATP 250 di. L’azzurro è stato sconfitto in rimonta dall’argentinocon il punteggio di 6(4)-7 6-2 6-3. Il tennista palermitano dopo un primo set convincente ha lasciato spazio all’avversario che è riuscito ad imporre il proprio gioco. Primo set molto equilibrato conche è costretto ad annullare una palla break all’avversario nel secondo game, salvo vedersi restituire il “favore” dall’avversario nel quinto (2-3). Il gioco prosegue senza troppi sussulti con entrambi i tennisti che non soffrono mai al servizio. L’unico finale possibile per un parziale così equilibrato non può che essere il tie-break. Anche in questa circostanza è il servizio a fare la differenza fino al settimo ...

