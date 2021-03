Atalanta, Gasperini amaro: “Penalizzati da un episodio sfortunato. Inter, è il suo anno” (Di martedì 9 marzo 2021) L'Atalanta cade al cospetto della capolista. I nerazzurri si arrendono all'Inter e perdono l'ultimo treno per lo scudetto, pur puntando ancora a finire in piena zona Champions.caption id="attachment 1082175" align="alignnone" width="4134" Gasperini, getty images/captionLE PAROLE DI GasperiniIl tecnico Gian Piero Gasperini analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto indubbiamente la gara. Abbiamo perso su calcio d'angolo, con un po' di sfortuna. Abbiamo avuto due occasioni clamorose nel primo tempo. Non cambio la partita fatta, senza ombra di dubbio. Siamo soddisfatti per la prestazione, ma non ci piace il risultato. La sconfitta ci sta stretta. E' l'anno dell'Inter e si vede. Ci siamo costruiti bene le nostre occasioni. Nel ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 marzo 2021) L'cade al cospetto della capolista. I nerazzurri si arrendono all'e perdono l'ultimo treno per lo scudetto, pur puntando ancora a finire in piena zona Champions.caption id="attachment 1082175" align="alignnone" width="4134", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Gian Pieroanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto indubbiamente la gara. Abbiamo perso su calcio d'angolo, con un po' di sfortuna. Abbiamo avuto due occasioni clamorose nel primo tempo. Non cambio la partita fatta, senza ombra di dubbio. Siamo soddisfatti per la prestazione, ma non ci piace il risultato. La sconfitta ci sta stretta. E' l'dell'e si vede. Ci siamo costruiti bene le nostre occasioni. Nel ...

