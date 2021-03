Astrazeneca, sì agli over 65. "Tutti vaccinati per l'estate" (Di lunedì 8 marzo 2021) Manila Alfano Lo studio Usa: a giugno meno di 50 morti al giorno. Con l'uso delle mascherine e la diffusione dei sieri Astrazeneca anche agli over 65. È la svolta tanto attesa e tanto necessaria per poter finalmente garantire i vaccini per Tutti. In Italia i contagi stanno aumentando e la prevalenza di varianti più contagiose costringe a una corsa contro il tempo per proteggere chi ne ha più bisogno. Ad aprire è lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza, dicendo che ci sono «nuove evidenze scientifiche che dimostrano come questo vaccino possa essere utilizzato su tutte le fasce generazionali». La variante inglese corre e secondo il ministro della Salute, «è responsabile più della metà dei contagi da coronavirus». Una variabile che costringe Speranza a dire che «con questa curva mi aspetto regole ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 marzo 2021) Manila Alfano Lo studio Usa: a giugno meno di 50 morti al giorno. Con l'uso delle mascherine e la diffusione dei sierianche65. È la svolta tanto attesa e tanto necessaria per poter finalmente garantire i vaccini per. In Italia i contagi stanno aumentando e la prevalenza di varianti più contagiose costringe a una corsa contro il tempo per proteggere chi ne ha più bisogno. Ad aprire è lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza, dicendo che ci sono «nuove evidenze scientifiche che dimostrano come questo vaccino possa essere utilizzato su tutte le fasce generazionali». La variante inglese corre e secondo il ministro della Salute, «è responsabile più della metà dei contagi da coronavirus». Una variabile che costringe Speranza a dire che «con questa curva mi aspetto regole ...

