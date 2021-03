AstraZeneca, ok al vaccino anche per gli over 65 (Di lunedì 8 marzo 2021) AstraZeneca ok al vaccino anche per gli over 65. Il vaccino AstraZeneca potrà essere somministrato anche alle persone con più di 65 anni, quindi a tutte le generazioni, purché maggiorenni. La prossima circolare La conferma viene direttamente dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha evidenziato come vi siano «nuove evidenze scientifiche che dimostrano come questo vaccino possa essere utilizzato su tutte le fasce generazionali». Il Consiglio Superiore di Sanità ha dato il via libera e, nelle prossime ore, è attesa una specifica circolare del Ministero della Salute. È una notizia che “ci aiuta e ci permetterà di avere un pieno utilizzo e di procedere in maniera più spedita anche per vaccinare le persone più fragili”, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021)ok alper gli65. Ilpotrà essere somministratoalle persone con più di 65 anni, quindi a tutte le generazioni, purché maggiorenni. La prossima circolare La conferma viene direttamente dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha evidenziato come vi siano «nuove evidenze scientifiche che dimostrano come questopossa essere utilizzato su tutte le fasce generazionali». Il Consiglio Superiore di Sanità ha dato il via libera e, nelle prossime ore, è attesa una specifica circolare del Ministero della Salute. È una notizia che “ci aiuta e ci permetterà di avere un pieno utilizzo e di procedere in maniera più speditaper vaccinare le persone più fragili”, ...

