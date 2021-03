Asl Rm 1: oltre 500 corse offerte da Uber per permettere domiciliari (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – Dopo la campagna a livello nazionale per portare le persone a vaccinarsi presso uno dei centri vaccinali a Roma, Milano, Napoli e Bologna, prosegue l’impegno di Uber Italia per supportare la campagna vaccinale e contribuire cosi’ alla lotta contro il coronavirus. A partire da oggi, infatti, la societa’ ha messo a disposizione della Asl Roma 1 oltre 500 corse sui sei Municipi di Roma Capitale di competenza territoriale dell’azienda sanitaria. In questo modo, grazie a Uber, ogni giorno partiranno sei mezzi con un autista che condurra’ un’e’quipe sanitaria, composta da medico e infermiere, prima a ritirare il vaccino e poi ad effettuare la somministrazione a domicilio per le persone che non possono recarsi presso i siti vaccinali. Le destinazioni sono organizzate dalle centrali operative dei Distretti della ASL con ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – Dopo la campagna a livello nazionale per portare le persone a vaccinarsi presso uno dei centri vaccinali a Roma, Milano, Napoli e Bologna, prosegue l’impegno diItalia per supportare la campagna vaccinale e contribuire cosi’ alla lotta contro il coronavirus. A partire da oggi, infatti, la societa’ ha messo a disposizione della Asl Roma 1500sui sei Municipi di Roma Capitale di competenza territoriale dell’azienda sanitaria. In questo modo, grazie a, ogni giorno partiranno sei mezzi con un autista che condurra’ un’e’quipe sanitaria, composta da medico e infermiere, prima a ritirare il vaccino e poi ad effettuare la somministrazione a domicilio per le persone che non possono recarsi presso i siti vaccinali. Le destinazioni sono organizzate dalle centrali operative dei Distretti della ASL con ...

