Ascolti TV | Domenica 7 marzo 2021. Lolita Lobosco domina (28.2%), D’Urso 12.8%. Domenica In da Sanremo 22.2%-24.3%-24.8% (Di lunedì 8 marzo 2021) Le Indagini di Lolita Lobosco - Raz Degan Nella serata di ieri, Domenica 7 marzo 2021, su Rai1 Le Indagini di Lolita Lobosco hanno conquistato 6.767.000 spettatori pari al 28.2% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.096.000 spettatori pari al 12.8% di share (presentazione 2.292.000 – 8.4%). Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.133.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e di 941.000 (3.6%) nel secondo. Su Italia 1 Ready Player One ha intrattenuto 1.027.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.814.000 spettatori pari ad uno share del 10.3% (presentazione 2.035.000 – 7.8%) e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.801.000 (7.7%). Su Rete4 ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 8 marzo 2021) Le Indagini di- Raz Degan Nella serata di ieri,, su Rai1 Le Indagini dihanno conquistato 6.767.000 spettatori pari al 28.2% di share. Su Canale 5 Live – Non è laha raccolto davanti al video 2.096.000 spettatori pari al 12.8% di share (presentazione 2.292.000 – 8.4%). Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.133.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e di 941.000 (3.6%) nel secondo. Su Italia 1 Ready Player One ha intrattenuto 1.027.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.814.000 spettatori pari ad uno share del 10.3% (presentazione 2.035.000 – 7.8%) e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.801.000 (7.7%). Su Rete4 ...

Advertising

IlContiAndrea : Un grande merito #Sanremo2021 ce l’ha: si discute (per fortuna) di temi leggeri come ascolti e share come fossero r… - ilovefazietto : RT @chetempochefa: Grandi ascolti per ritorno di #CTCF su Rai 3: oltre 2,8 milioni di telespettatori e il 10,34%, con un picco di 3,2 milio… - LaReazione : RT @chetempochefa: Grandi ascolti per ritorno di #CTCF su Rai 3: oltre 2,8 milioni di telespettatori e il 10,34%, con un picco di 3,2 milio… - chetempochefa : Grandi ascolti per ritorno di #CTCF su Rai 3: oltre 2,8 milioni di telespettatori e il 10,34%, con un picco di 3,2… - davidemaggio : Ascolti TV | Domenica 7 marzo 2021 Lolita sempre al top (28.2%). Bene Venier da Sanremo (22.2%, 24.3%, 24.8%) -