Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 7 marzo 2021

(Di lunedì 8 marzo 2021)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Le indagini di Lolita Lobosco ha totalizzato in media 6767 spettatori (share 28.21%); su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2096 spettatori (12.79%), con anteprima a 2432 (8.88%). Su Italia1 il film Ready – Player One ha ottenuto 1027 spettatori (4.56%); su Rai2 la serie tv 911 ha totalizzato 1133 spettatori (4.15%), mentre 911: Lone Star 941 (3.61%) il secondo; su Rai3 Che Tempo che Fa ha intrattenuto 2814 spettatori (10.34%) nella prima parte e 1801 (7.67%) nella seconda; su Rete4 il film Commando 864 spettatori (3.48%); ...

Tv domenica 7 marzo 2021: dati di ieri in prima serata Ieri sera, 7 marzo 2021, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10 i dati di ascolto... i dati del festival sono cresciuti fino a superare abbondantemente i 10 milioni, avvicinandosi ai dati del 2020. Un premio per Amadeus e per Fiorello che in queste 5 serate hanno dato... Il contenitore del pomeriggio del dì festivo di Rai 1 registra un nuovo record di ascolti grazie all'effetto della kermesse della Canzone italiana...