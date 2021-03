Ascolti tv 7 marzo digital e pay: Serie A al 7% alle 15, al 3,9% con Napoli-Bologna alla sera. Sei proposte free sopra 400mila, vince Barbieri (Di lunedì 8 marzo 2021) Ascolti Tv calcio: le partite in onda alle 15 su Sky a 1,140 milioni. Focus sul calcio e sul match della sera – divertente con un Lorenzo Insigne super, ma non il più rilevante per la classifica, -nella domenica di Serie A del 7 di marzo. Su Sky alle 15.00 Verona-Milan ha avuto 744mila spettatori e il 4,6% di share, alle 18.00 Sampdoria-Cagliari ha conseguito 546mila spettatori e il 2,6%; per Diretta Gol, inoltre, 304mila e 1,9%, per un bilancio complessivo nella fascia di 1,140 milioni di spettatori ed il 7%. alla sera, sempre su Sky, alle 20.45, Napoli-Bologna, vinta dai padroni casa per tre a uno, ha conseguito 1,040 milioni di spettatori con il 3,9% di share. Tra le native ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 8 marzo 2021)Tv calcio: le partite in onda15 su Sky a 1,140 milioni. Focus sul calcio e sul match della– divertente con un Lorenzo Insigne super, ma non il più rilevante per la classifica, -nella domenica diA del 7 di. Su Sky15.00 Verona-Milan ha avuto 744mila spettatori e il 4,6% di share,18.00 Sampdoria-Cagliari ha conseguito 546mila spettatori e il 2,6%; per Diretta Gol, inoltre, 304mila e 1,9%, per un bilancio complessivo nella fascia di 1,140 milioni di spettatori ed il 7%., sempre su Sky,20.45,, vinta dai padroni casa per tre a uno, ha conseguito 1,040 milioni di spettatori con il 3,9% di share. Tra le native ...

