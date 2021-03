Arriva il treno Covid free. Partenza ad aprile sulla tratta Roma-Milano: tamponi al personale e ai passeggeri (Di lunedì 8 marzo 2021) Sarà la tratta Roma-Milano a sperimentare il primo treno Covid free italiano. Il progetto – che partirà ai primi di aprile – prevede test prima di salire a bordo sia al personale che ai passeggeri. Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato e direttore generale di FS, Gianfranco Battisti. «Implementeremo questa soluzione soprattutto sulle destinazioni turistiche per l’estate», ha spiegato. Nella stessa occasione, Battisti ha presentato altri due progetti. Il primo per un treno sanitario equipaggiato per la cura e il trasporto dei pazienti durante emergenze o calamità, e il secondo sul polo delle vaccinazioni anti-Covid nell’hub ferroviario di Roma Termini. I due progetti sono ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 marzo 2021) Sarà laa sperimentare il primoitaliano. Il progetto – che partirà ai primi di– prevede test prima di salire a bordo sia alche ai. Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato e direttore generale di FS, Gianfranco Battisti. «Implementeremo questa soluzione soprattutto sulle destinazioni turistiche per l’estate», ha spiegato. Nella stessa occasione, Battisti ha presentato altri due progetti. Il primo per unsanitario equipaggiato per la cura e il trasporto dei pazienti durante emergenze o calamità, e il secondo sul polo delle vaccinazioni anti-nell’hub ferroviario diTermini. I due progetti sono ...

