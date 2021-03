Arrestato per bancarotta fraudolenta il fondatore della Cepu (Di lunedì 8 marzo 2021) Francesco Polidori è il re del recupero esami esami, l'uomo che ha inventato i tutor in Italia, docenti, che, privatamente, online, seguono giovani in difficoltà nel frequentare l'università. Il ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 8 marzo 2021) Francesco Polidori è il re del recupero esami esami, l'uomo che ha inventato i tutor in Italia, docenti, che, privatamente, online, seguono giovani in difficoltà nel frequentare l'università. Il ...

