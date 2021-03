Arrestato per bancarotta fraudolenta il fondatore del Cepu Francesco Polidori. Finanza sequestra beni per 28 milioni (Di lunedì 8 marzo 2021) Arresti domiciliari per il fondatore del Cepu Francesco Polidori; interdetto per un anno dallo svolgere attività di impresa un suo stretto collaboratore. Il 73enne imprenditore umbro è tra le sei persone che la Guardia di Finanza ritiene responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta, auto-riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In una nota le fiamme gialle fanno sapere di aver sequestrato preventivamente le quote “di un’importante società tuttora attiva nel settore dell’istruzione, disponibilità finanziarie e immobili – tra cui lo stabile ove ha sede una università telematica – per un valore complessivo di circa 28 milioni di euro”. Nel corso dell’indagine denominata Tutoring, i militari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Arresti domiciliari per ildel; interdetto per un anno dallo svolgere attività di impresa un suo stretto collaboratore. Il 73enne imprenditore umbro è tra le sei persone che la Guardia diritiene responsabili dei reati di, auto-riciclaggio e sottrazioneal pagamento delle imposte. In una nota le fiamme gialle fanno sapere di averto preventivamente le quote “di un’importante società tuttora attiva nel settore dell’istruzione, disponibilità finanziarie e immobili – tra cui lo stabile ove ha sede una università telematica – per un valore complessivo di circa 28di euro”. Nel corso dell’indagine denominata Tutoring, i militari ...

