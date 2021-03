Arrestato il fondatore di Cepu. Polidori è accusato di bancarotta fraudolenta. La Finanza gli sequestra beni e fondi per 28 milioni (Di lunedì 8 marzo 2021) L’imprenditore Francesco Polidori, fondatore di Cepu, il noto gruppo che si occupa di istruzione e formazione universitaria, si trova agli arresti domiciliari da oggi nell’ambito dell’indagine della Procura di Roma in cui è ipotizzata, tra l’altro, la bancarotta fraudolenta. All’imprenditore, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Capitale, ha notificato anche un sequestro preventivo di fondi per 28 milioni di euro. Nell’indagine risulta coinvolto (raggiunto da una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività di impresa) anche uno stretto collaboratore di Polidori e altre 6 persone. Le accuse contestate all’imprenditore e agli altri indagati sono di bancarotta fraudolenta, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 marzo 2021) L’imprenditore Francescodi, il noto gruppo che si occupa di istruzione e formazione universitaria, si trova agli arresti domiciliari da oggi nell’ambito dell’indagine della Procura di Roma in cui è ipotizzata, tra l’altro, la. All’imprenditore, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Capitale, ha notificato anche un sequestro preventivo diper 28di euro. Nell’indagine risulta coinvolto (raggiunto da una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività di impresa) anche uno stretto collaboratore die altre 6 persone. Le accuse contestate all’imprenditore e agli altri indagati sono di, ...

