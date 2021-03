Arrestato il fondatore di Cepu, Francesco Polidori: è accusato di bancarotta fraudolenta (Di lunedì 8 marzo 2021) Il fondatore di Cepu, Francesco Polidori è stato Arrestato e posto ai domiciliari. L’imprenditore 73enne è accusato a vario titolo, insieme ad altri sei soggetti, di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La Guardia di finanza, che ha condotto l’operazione “Tutoring”, ha inoltre effettuato un sequestro preventivo da 28 milioni. Fra i beni sequestrati rientra anche la sede di Cepu. Il fondatore di Cepu Arrestato per bancarotta Le indagini riguardano i fallimenti di due società, considerate vere e proprie “bare fiscali”, portate al fallimento con un passivo di oltre 180 milioni. Secondo gli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 marzo 2021) Ildiè statoe posto ai domiciliari. L’imprenditore 73enne èa vario titolo, insieme ad altri sei soggetti, di, autoriciclaggio e sottrazioneal pagamento delle imposte. La Guardia di finanza, che ha condotto l’operazione “Tutoring”, ha inoltre effettuato un sequestro preventivo da 28 milioni. Fra i beni sequestrati rientra anche la sede di. IldiperLe indagini riguardano i fallimenti di due società, considerate vere e proprie “bare fiscali”, portate al fallimento con un passivo di oltre 180 milioni. Secondo gli ...

