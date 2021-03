Arabia Saudita, missile colpisce impianto petrolifero. Rivendicazione dei ribelli yemeniti Houthi (Di lunedì 8 marzo 2021) Nuovo attacco dei ribelli yemeniti Houthi in Arabia Saudita. Un missile ha colpito gli impianti petroliferi nel porto di Ras Tanura. RIAD – L’Arabia Saudita ha subito un nuovo attacco. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Energia, infatti, un drone ha colpito un porto petrolifero di proprietà dell’Aramco nella zona orientale del Paese. Attacco contro l’Arabia Saudita “Una delle aree di serbatoi di petrolio al porto di Ras Tanura nella regione orientale, uno dei più grandi porti petroliferi del mondo, è stata attaccata questa mattina da un drone, proveniente dal mare“. Così ha riportato il ministro. Il quale ha precisato: “Schegge di missile sono cadute vicino alla ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021) Nuovo attacco deiin. Unha colpito gli impianti petroliferi nel porto di Ras Tanura. RIAD – L’ha subito un nuovo attacco. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Energia, infatti, un drone ha colpito un portodi proprietà dell’Aramco nella zona orientale del Paese. Attacco contro l’“Una delle aree di serbatoi di petrolio al porto di Ras Tanura nella regione orientale, uno dei più grandi porti petroliferi del mondo, è stata attaccata questa mattina da un drone, proveniente dal mare“. Così ha riportato il ministro. Il quale ha precisato: “Schegge disono cadute vicino alla ...

