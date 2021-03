Antonella Clerici, biografia: età, figlia, marito e compagno (Di lunedì 8 marzo 2021) Antonella Clerici è una delle donne simbolo della tv italiana. Conduttrice di talento, ha segnato la storia del mezzo televisivo grazie a numerosi programmi di successo, dalla Prova del Cuoco fino all’attuale È Sempre Mezzogiorno, passando per le varie presenze a Sanremo. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata. Età Antonella Clerici è nata a Legnano il 6 dicembre 1962. Ciò significa che ha attualmente 58 anni e che ne compirà 59 a fine anno. figlia Antonella Clerici è diventata madre di Maelle, avuta dall’ex compagno Eddy Mertens, il 21 febbraio 2009. La conduttrice, parlando della maternità, l’ha definita “il più bel regalo della vita”, affermando che, per avere la figlia, si è sottoposta a diverse cure, arrivando ... Leggi su giornal (Di lunedì 8 marzo 2021)è una delle donne simbolo della tv italiana. Conduttrice di talento, ha segnato la storia del mezzo televisivo grazie a numerosi programmi di successo, dalla Prova del Cuoco fino all’attuale È Sempre Mezzogiorno, passando per le varie presenze a Sanremo. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata. Etàè nata a Legnano il 6 dicembre 1962. Ciò significa che ha attualmente 58 anni e che ne compirà 59 a fine anno.è diventata madre di Maelle, avuta dall’exEddy Mertens, il 21 febbraio 2009. La conduttrice, parlando della maternità, l’ha definita “il più bel regalo della vita”, affermando che, per avere la, si è sottoposta a diverse cure, arrivando ...

Advertising

Unf_Tweet : - RaffaellaPivato : Antonella Clerici: 'Per me lo spettacolo è mettermi in gioco' - Che Temp... - infoitcultura : Che tempo che fa, gli ospiti di Fabio Fazio: Ibrahimovic, Antonella Clerici, Orietta Berti - Daniele57754302 : @chetempochefa @antoclerici @lucianinalitti Luciana Littizzetto e Antonella Clerici mistiche. - charm3d77 : RT @luca_barra: Littizzetto late night, con l’ospite più adatta, Antonella Clerici #ctcf -