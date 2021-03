“Anticorpi contro il Covid nel 100% dei vaccinati”: il nuovo studio sul vaccino russo Sputnik V (Di lunedì 8 marzo 2021) “Anticorpi contro il Covid nel 100% dei vaccinati”. Secondo un nuovo studio condotto in Argentina, i cui dati sono stati presentati presso l’Istituto Spallanzani di Roma, il vaccino anti Covid russo Sputnik V produrrebbe Anticorpi neutralizzanti nel sangue nel 100% dei vaccinati. Il virologo Galli (Sacco): “Non si può che considerarlo un vaccino importante e interessante”. Il vaccino anti Covid Sputnik V, realizzato dal Centro Gamaleya di Mosca, produrrebbe Anticorpi neutralizzanti nel sangue nel 100% dei vaccinati. È quanto emerge da ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 8 marzo 2021) “ilneldei”. Secondo uncondotto in Argentina, i cui dati sono stati presentati presso l’Istituto Spallanzani di Roma, ilantiV produrrebbeneutralizzanti nel sangue neldei. Il virologo Galli (Sacco): “Non si può che considerarlo unimportante e interessante”. IlantiV, realizzato dal Centro Gamaleya di Mosca, produrrebbeneutralizzanti nel sangue neldei. È quanto emerge da ...

