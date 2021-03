Anticipazioni Quarta Repubblica, stasera in tv: orario, canale, temi e tutti gli ospiti di lunedì 8 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) Quarta Repubblica andrà in onda stasera, lunedì 8 marzo2021, in prima serata su Rete 4. Al centro della puntata: la prospettiva di nuove chiusure a un anno dal primo lockdown. Quarta Repubblica lunedì 8 marzo 2021 Ecco tutti gli altri temi che verranno affrontati nel corso della puntata. Tanti i temi al centro del dibattito. Durante le tre e lunghe ore di diretta, ci sarà un focus sulla campagna vaccinale anti-Covid in Italia con un reportage sui ritardi e i disagi in Calabria e un’intervista al commissario alla Sanità Guido Longo. E ancora, con testimonianze e documenti esclusivi spazio alle inchieste delle procure di Ragusa e Trapani a carico di Ong operanti nelle acque della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 marzo 2021)andrà in onda2021, in prima serata su Rete 4. Al centro della puntata: la prospettiva di nuove chiusure a un anno dal primo lockdown.2021 Eccogli altriche verranno affrontati nel corso della puntata. Tanti ial centro del dibattito. Durante le tre e lunghe ore di diretta, ci sarà un focus sulla campagna vaccinale anti-Covid in Italia con un reportage sui ritardi e i disagi in Calabria e un’intervista al commissario alla Sanità Guido Longo. E ancora, con testimonianze e documenti esclusivi spazio alle inchieste delle procure di Ragusa e Trapani a carico di Ong operanti nelle acque della ...

