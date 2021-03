AnneKee Molenaar | lady De Ligt svela una regola | “A casa si parla in italiano per un’ora al giorno”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Le sue condizioni fisiche avevano fatto preoccupare la Juventus. Per fortuna per Matthijs Depericolo scampato e ritorno in campo ormai prossimo. Are dell'esperienza dell'olandese in Italia e delle abitudini del calciatore - anche quelle extra terreno di gioco - ci ha pensato la sua compagna, intervistata da Tuttosport.Dee l'caption id="attachment 1054493" align="alignnone" width="813" De(getty images)/caption"Gli italiani ti mettono sempre a tuo agio. Quante volte mi sento dire: 'Provaci, non ti preoccupare'. E poi inabbiamo una: parliamo inal", ha raccontatoDe ...

Commenta per primo La ragazza di Matthijs de Ligtha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport , raccontando la sua vita a Torino con il difensore della Juventus e non solo: 'Quando avevo 17 anni ho lasciato Amsterdam per andare a ...Accompagnato dalla compagna, il difensore della Juventus nel pomeriggio di lunedì 14 dicembre, ovviamente separato dai pazienti da sistemi di isolamento creati ad hoc per evitare ...“Gli italiani ti mettono sempre a tuo agio. Quante volte mi sento dire: ‘Provaci, non ti preoccupare’. E poi in casa abbiamo una regola: parliamo in italiano un’ora al giorno”, ha raccontato lady De L ...AnneKee Molenaar rivela alcuni dettagli della vita di coppia con Matthijs De Ligt: Il lockdown è stato un bel test, la Juve si è presa cura di noi.