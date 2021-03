ANGI | 8 marzo celebrazioni per la Festa internazionale della donna

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 marzo 2021) Si celebra oggi, 8, la, quest’anno particolarmente sentita, soprattutto perché in questi 12 mesi di pandemia sono state proprio le donne a soffrire di più dal punto di vista sociale ed economico. Il 2020 è infatti stato segnato da un tasso più alto di femminicidi e violenze sulle donne rispetto al 2019. Impegno e dedizione da parte di tutti i cittadini e le istituzioni per poter cambiare il meglio questo quadro che mostra dati allarmanti per l’universo femminile. Anche dal punto di vista economico le donne hanno pagato un prezzo altissimo: una su due ha visto peggiorare la propria condizione economica nell’ultimo anno, soprattutto nella fascia di età più giovane. Non solo, la categoria femminile, oltre a essere sotto impiegata nel mondo del lavoro, viene pagata ...