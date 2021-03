Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si raccontano: “Viverci fuori ancora più bello” (Di lunedì 8 marzo 2021) A pochi giorni dalla chiusura della porta della casa più spiata, due dei concorrenti più chiacchierati dell’edizione 2020-21 del Grande Fratello Vip iniziano la relazione già sbocciata all’interno delle mura di Cinecittà. Rosalinda Cannavò è ormai la fidanzata di Andrea Zenga e fuori è già iniziata la vita di coppia. Ne hanno parlato a Verissimo, il figlio dell’allenatore: “Va bene, siamo felici. Ci stiamo vivendo tanto e quindi c’è molto feeling, stiamo costruendo qualcosa di importante e questo ci rende felici. fuori è meglio. Dentro la casa sei condizionato dagli altri inquilini e dalle telecamere. fuori è stato meglio. Sono giorni intensi, siamo sballottati a destra e sinistra, ma abbiamo voglia di stare insieme il più possibile e questo credo sia positivo. Mi ha ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) A pochi giorni dalla chiusura della porta della casa più spiata, due dei concorrenti più chiacchierati dell’edizione 2020-21 del Grande Fratello Vip iniziano la relazione già sbocciata all’interno delle mura di Cinecittà.è ormai la fidanzata diè già iniziata la vita di coppia. Ne hanno parlato a Verissimo, il figlio dell’allenatore: “Va bene, siamo felici. Ci stiamo vivendo tanto e quindi c’è molto feeling, stiamo costruendo qualcosa di importante e questo ci rende felici.è meglio. Dentro la casa sei condizionato dagli altri inquilini e dalle telecamere.è stato meglio. Sono giorni intensi, siamo sballottati a destra e sinistra, ma abbiamo voglia di stare insieme il più possibile e questo credo sia positivo. Mi ha ...

