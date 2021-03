Andrea Zelletta stronca Natalia Paragoni: “E’ presto per sposarla…” (Di lunedì 8 marzo 2021) Andrea Zelletta al momento non vuole sposare Natalia Nell’ultimo appuntamento di Verissimo Silvia Toffanin ha intervistato i quattro finalisti del Grande Fratello Vip 5. Sul finire del programma la padrona di casa ha avuto una lunga chiacchierata con Andrea Zelletta, il quale ha parlato della sua esperienza nel reality show di Canale 5. Ad un certo punto, però, la professionista vicentina ha chiamato in studio Natalia Paragoni. La coppia ha mostrato a tutti quanto si amano alla follia e che il loro sentimento è vero e sincero. Naturalmente la presentatrice ha approfittato della situazione per chiedere all’ex tronista di Uomini e Donne se abbia l’intenzione di convolare a nozze presto la sua compagna. Ma l’ex gieffino ha immediatamente ha confessato di ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 8 marzo 2021)al momento non vuole sposareNell’ultimo appuntamento di Verissimo Silvia Toffanin ha intervistato i quattro finalisti del Grande Fratello Vip 5. Sul finire del programma la padrona di casa ha avuto una lunga chiacchierata con, il quale ha parlato della sua esperienza nel reality show di Canale 5. Ad un certo punto, però, la professionista vicentina ha chiamato in studio. La coppia ha mostrato a tutti quanto si amano alla follia e che il loro sentimento è vero e sincero. Naturalmente la presentatrice ha approfittato della situazione per chiedere all’ex tronista di Uomini e Donne se abbia l’intenzione di convolare a nozzela sua compagna. Ma l’ex gieffino ha immediatamente ha confessato di ...

