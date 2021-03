Andrea Zelletta confessa perché si fa chiamare Croccantino (VIDEO) (Di lunedì 8 marzo 2021) Andrea Zelletta ospite a Verissimo di Silvia Toffanin Oltre a Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, anche Andrea Zelletta è stato ospite nella puntata speciale di Verissimo in onda sabato scorso. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato a lungo con la conduttrice vicentina della sua recente esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia Vip dove è passato dall’essere un ‘Comodino’ all’essere un ‘Croccantino’. Per questo motivo, appena entrato nello studio di Cologno Monzese, ha chiesto alla conduttrice: “Silvia, hai mai avuto un Croccantino in studio?“. Ovviamente la risposta della compagna di Pier Silvio Berlusconi è stata negativa. (Continua dopo il VIDEO) Vi prego ma ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 8 marzo 2021)ospite a Verissimo di Silvia Toffanin Oltre a Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, ancheè stato ospite nella puntata speciale di Verissimo in onda sabato scorso. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato a lungo con la conduttrice vicentina della sua recente esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia Vip dove è passato dall’essere un ‘Comodino’ all’essere un ‘’. Per questo motivo, appena entrato nello studio di Cologno Monzese, ha chiesto alla conduttrice: “Silvia, hai mai avuto unin studio?“. Ovviamente la risposta della compagna di Pier Silvio Berlusconi è stata negativa. (Continua dopo il) Vi prego ma ...

