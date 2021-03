"Anche nella musica è ora di prendere la distanze dalla mascolità tossica" (Di lunedì 8 marzo 2021) La scrittrice impegnata sul linguaggio e il rapper Shade dialogano su stereotipi e libertà creativa. "Molti vedono davvero i gay come persone malate da curare e le donne come il sesso inferiore. Il problema è che molti di questi miei colleghi ignoranti vengono poi presi come idoli da ragazzini che tendono a emularli" Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 8 marzo 2021) La scrittrice impegnata sul linguaggio e il rapper Shade dialogano su stereotipi e libertà creativa. "Molti vedono davvero i gay come persone malate da curare e le donne come il sesso inferiore. Il problema è che molti di questi miei colleghi ignoranti vengono poi presi come idoli da ragazzini che tendono a emularli"

ilfoglio_it : Una giornata di polemiche, poi il chiarimento del Mef: la società di consulenza McKinsey non si occupa della scritt… - CarloCalenda : Siamo uno dei paesi con meno opportunità per le donne. Questione di servizi e economia certo, ma soprattutto di cul… - vaticannews_it : #7Marzo #PapaInIraq Il successore di Pietro venuto a confermare nella fede la comunità cristiana, ma anche ad esser… - Daniela21505028 : RT @romelalukaka: Auguri a tutte le donne e un augurio speciale a #giuliasalemi #dayanemello #MariaTeresaRuta #guendagoria #prelemi #ruter… - buemieleonora : RT @riphuda: buona giornata delle donne, siate femministe, dichiaratevi femministe, fate in modo che il femminismo sia nella mente di chi a… -